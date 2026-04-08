بسمة وهبة: بعد هدنة ترامب تصعيد جديد وقلق في لبنان

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن المشهد الإقليمي خلال الأيام الماضية شهد تصعيدًا ملحوظًا في ظل الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: "السادة المشاهدين أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة من 90 دقيقة.. وأهلاً وسهلاً برضو في حلقة جديدة من الموسم الجديد"، في مستهل حديثها عن التطورات الجارية.

كل الدعم للأشقاء العرب

وأكدت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، موقفها الداعم للأشقاء العرب، مضيفة: “كل التأييد وكل الدعم للأشقاء العرب في الدول العربية؛ زي المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، كل البلاد العربية”.

وأشارت إلى متابعة البيانات الرسمية والتطورات الأخيرة، مضيفة: "إحنا تابعنا بيان الرئيس ترامب بشأن الهدنة، وكمان بيان وزارة الخارجية المصرية اللي أكد دعم مصر لوقف إطلاق النار"، لافتة إلى اعتمادها على المصادر الإخبارية الموثوقة، بقولها: "أنا عن نفسي باخد أخباري من المصدر الموثوق، زي القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز"، في ظل تسارع الأحداث.

الأوضاع في لبنان

كما تطرقت إلى الأوضاع في لبنان، قائلة: "في ضربات بتقع في لبنان الحبيبة، وفي عدد كبير من المصابين وفقاً للقنوات"، مشيرة إلى بيان الخارجية المصرية الذي أدان الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، ومطالبة مصر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، خاصة أن هذه الاعتداءات جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

