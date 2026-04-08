أحمد موسى: مصر مش محتاجة حد يقولها شكرا.. وأنا عارف مجهودات بلدي لاستقرار المنطقة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية قامت بدور بارز في مفاوضات وقف الحرب مؤقتًا بين إيران والولايات المتحدة.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «بتابع من أمبارح حاجات مفزعة وحاجات مش بريئة.. لجان بيدخلوا يعلقوا عندي ومش فارق معايا.. الدولة المصرية لما بتتحرك مبتتكلمش كتير.. إحنا بنشتغل كتير».

وأردف قائلًا: «أجهزة الدولة المصرية اللي بتشتغل في المفاوضات عادةً ما بيتكلموش»، مؤكدًا أن مصر تعمل بجهود متواصلة في المفاوضات مع كل الأطراف ولا تتحدث كثيرًا.

وجدد التأكيد على أن «دور الدولة المصرية موجود وقائم ومستمر والجميع يشهد لمصر بذلك .. شاء من شاء وأبى من أبى».

وتابع موسى قائلًا: «لا يعنيني كلام من يقول إن مصر مبتعملش حاجة لأني عارف بلدي بتعمل أيه، وأعلم الجهد الذي تقوم به مصر من أجل الاستقرار في المنطقة بالكامل والهدف حماية أمن واستقرار هذه المنطقة وسلامتها».

وأكمل حديثه قائلًا: «مصر مش محتاجة حد يقول شكرًا لمصر لكن بنشكر كل دولة بتتكلم عن مصر بإيجابية وبقوة».