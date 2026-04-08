نتقن ملف المفاوضات.. أحمد موسى: لا يمكن لأحد أن يغفل دور مصر في المنطقة

أثنى الإعلامي أحمد موسى على الدور الذي قامت به الدولة المصرية في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن مصر تتقن فن إدارة المفاوضات.

وقال أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام وتقدير وثقة رؤساء وقادة دول العالم»، مضيفًا أن كل خطوة تقوم بها مصر تتسم بالهدوء والحكمة.

وأردف قائلًا: «مصر تعرف كيف تدير المفاوضات، ومصر بكل أجهزتها لها القدرة على الاتصال بكل الدول في الكرة الأرضية، وهذا قوة مصر وقوة علاقاتها».

وأكد موسى أنه لا أحد يمكن أن يغفل دور مصر في المفاوضات، فهي تتقن فن إدارة المفاوضات، ولديها اتصالات مكثفة لتتحرك مع كل الأطراف.