لفتة إنسانية.. استقبال الفنان نبيل نور الدين في دار رعاية كبار الفنانين |خاص

استقبلت دار رعاية كبار الفنانين الفنان نبيل نور الدين، في لفتة إنسانية تظهر مدي الود والمحبة، وذلك بعد تعرض الفنان لحادث سير منذ أيام قليلة دخل على إثره المستشفى وأجريت له عملية تركيب مسامير.

وحرص الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان محمود عبد الغفار مدير الدار أن يحتفيا بالفنان القدير الذى قرر دخول دار بهدف تلقى العلاج اللازم ويخضع الى علاج طبيعي.

كما حرص على حضور هذه الجلسة الودية كل من الفنان شريف حلمي والفنان محيي إسماعيل الذى يمكث في الدار أيضا والمنتج محمود شميس والفنان محمود حجازي. 

محمود عبد الغفار يكشف تطورات حالة نبيل نور الدين 

وكشف الفنان محمود عبد الغفار مدير دار رعاية كبار الفنانين التطورات الصحية للفنان نبيل نور الدين الذى فضل ان يمكث فى الدار حتى يتعافى من أزمته الصحية. 

وقال محمود عبد الغفار  لصدى البلد: نبيل نور الدين بحالة صحية جيدة وهو حاليا يمكث فى الدار يباشر مرحلة علاجه حيث يخضع فى هذه الفترة الى العلاج الطبيعي بعد الحادث الذى تعرض له وأسفر عن إجراء عملية جراحية عبارة عن تركيب مسامير بالقدم. 

احدث اعمال نبيل نور الدين

وكانت أحدث اعمال الفنان نبيل نور الدين  مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

وولد الفنان نبيل نور الدين في المنوفية في عام 1951، التحق بعد تخرجه في المدرسة الثانوية بالمعهد العالي للفنون المسرحية. عمل بعد التخرج في العديد من الأعمال السينمائية و التليفزيونية، لكن اهتمامه الأكبر كان بالدراما التليفزيونية. من أعماله عائلة الأستاذ شلش، رأفت الهجان، العصيان". 

