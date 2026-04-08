في جميع سينيمات الخليج.. رائعة الجريمة Goodfellas تعود للشاشة الكبيرة

في حدث سينمائي استثنائي ينتظره عشاق الفن السابع، يعود الفيلم الأيقوني Goodfellas إلى صالات السينما في جميع أنحاء منطقة الخليج، لتمنح الجمهور فرصة نادرة لمعايشة واحدة من أعظم التحف السينمائية بأفضل تقنيات العرض الحديثة.



وتمهيدًا لانطلاق عروضه الجماهيرية في صالات السينما بمنطقة الخليج، تقدم CineWaves Films عرضًا خاصًا لفيلم الجريمة الأيقوني Goodfellas للمخرج مارتن سكورسيزي في "بيت السينما"، وسط حضور نخبة من المهتمين والشخصيات السينمائية.



ينطلق العرض الأول غدًا الخميس 9 أبريل، ليتيح لعشاق الفن السابع والأجيال الجديدة فرصة مشاهدة هذا العمل الملحمي، معيدًا إلى الأذهان الملحمة البصرية التي أُبدعت عام 1990.



ويستعرض الفيلم القصة الحقيقية والمشوقة لصعود وسقوط رجل العصابات "هنري هيل" ورفاقه، وهو العمل الذي لم يكتفِ بإعادة تعريف سينما الجريمة والمافيا، بل حفر اسمه كعلامة فارقة في تاريخ السينما العالمية، حاصدًا إشادات نقدية وجماهيرية واسعة ومجموعة من أرفع الجوائز السينمائية.