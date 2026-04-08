نبيل نور الدين يجري العلاج الطبيعي في دار رعاية الفنانين.. خاص

كشف الفنان محمود عبد الغفار مدير دار رعاية كبار الفنانين التطورات الصحية للفنان نبيل نور الدين الذى فضل ان يمكث فى الدار حتى يتعافى من أزمته الصحية.

وقال محمود عبد الغفار لصدى البلد: نبيل نور الدين بحالة صحية جيدة وهو حاليا يمكث فى الدار يباشر مرحلة علاجه حيث يخضع فى هذه الفترة الى العلاج الطبيعي بعد الحادث الذى تعرض له وأسفر عن إجراء عملية جراحية عبارة عن تركيب مسامير بالقدم.

احدث اعمال نبيل نور الدين

وكانت احدث اعمال الفنان نبيل نور الدين مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.

وولد الفنان نبيل نور الدين في المنوفية في عام 1951، التحق بعد تخرجه في المدرسة الثانوية بالمعهد العالي للفنون المسرحية. عمل بعد التخرج في العديد من الأعمال السينمائية و التليفزيونية، لكن اهتمامه الأكبر كان بالدراما التليفزيونية. من أعماله عائلة الأستاذ شلش، رأفت الهجان، العصيان".