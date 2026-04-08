فن وثقافة

تامر فرج في ضربة موت.. مدرب MMA يحمل سرا يقلب الأحداث

أوركيد سامي

كشف الفنان تامر فرج  عن ملامح شخصيته في مسلسل «ضربة موت»، أحد أعمال المايكرو دراما الجديدة، والذي تشاركه بطولته سوسن بدر، والمقرر بدء تصويره خلال منتصف شهر أبريل الجاري.


وقال تامر فرج، لموقع «صدى البلد» إنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مدرب لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية لا تقتصر على كونها مدربًا فقط، بل تمثل الأب الروحي للبطل، حيث تجمعهما علاقة إنسانية معقدة تتطور مع تصاعد الأحداث.


وأضاف أن العمل يُعد تجربة مختلفة وجديدة من نوعية المايكرو دراما، التي تعتمد على حلقات قصيرة وسريعة الإيقاع، لافتًا إلى أن «ضربة موت» يتميز أيضًا بجرأة موضوعه، حيث يتناول عالم مباريات الـMMA، إلى جانب تسليط الضوء على كواليس المراهنات المرتبطة بهذه الرياضة، وما تحمله من صراعات وتحديات.


وأشار فرج إلى أن شخصيته داخل العمل تحمل أبعادًا نفسية عميقة .

وأكد الفنان أن تحمسه للمشاركة في «ضربة موت» جاء بسبب اختلاف الفكرة وطبيعة الدور، بالإضافة إلى التعاون مع كل طاقم العمل ، وهو ما يضيف ثقلًا فنيًا للعمل، متوقعًا أن يحقق المسلسل صدى جيدًا لدى الجمهور، خاصة مع تزايد الاهتمام بالأعمال القصيرة التي تقدم محتوى مكثفًا ومشوقًا.


 

