منير مكرم يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان فتحي سعد| خاص

كشف الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فتحي سعد، بعد تعرضه الى أزمة صحية اسفرت عن دخوله المستشفى.

وقال منير مكرم، فى تصريح خاص لصدى البلد : الفنان فتحي سعد بخير وبصحة جيدة وكان يعاني من بعض الالتهابات ولكنه فى حالة جيدة وليس هناك ما يقلق.

مرض فتحي سعد

وكشف الفنان أحمد بندق، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرض الفنان فتحي سعد لوعكة صحية.

وقال أحمد بندق: اللهم اشفيه و اعفي عنه

دعواتكم يقوم بالسلامه ويرجع بيته بألف سلامه يارب الله يعطيك الصحه و العافيه و دايما وسطنا و وسط أولادك متقلقناش عليك يا توحااا انت عارف بحبك قد ايه يا صاحبي و ابويا و حبيبي.

من هو فتحي سعد

فتحي سعد، هو ممثل مصرى، ولد في 29 ابريل 1968، بدأ نشاطه الفني في التسعينيات وعمل بالمسرح والسينما والتليفزيون، وأدى أدواراً ثانوية، وقدم أيضا برامج الكاميرا الخفية، ومن أعماله: مسلسل من الذي لا يحب فاطمة ؟ عام 1996، ومسلسل حكايات زوج معاصر عام 2003، ومسلسل الكبير أوي ج3 عام 2013.