نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالته الصحية: لا تحسن حتى الآن| خاص

كشف نجل الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة ، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده، وذلك في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، مؤكدًا أن حالته لا تزال حرجة ولم تشهد تحسنًا ملحوظًا حتى الآن.

وأوضح نجل الفنان، أن والده ما زال يتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات، حيث يخضع للرعاية الطبية المكثفة، مشيرًا إلى أنه لا يزال يستخدم قناع الأكسجين في ظل متابعة مستمرة من الفريق الطبي المختص.

وأضاف: “والدي ما زال في المستشفى، ولا يوجد تحسن حتى الآن، وما زال على جهاز الأكسجين، وندعو الله أن يتحسن حاله في أقرب وقت”، معربًا عن أمله في أن تتبدل حالته الصحية للأفضل خلال الأيام المقبلة.



وتابع أن الأسرة تعيش حالة من القلق والترقب، خاصة في ظل الظروف الصحية الدقيقة التي يمر بها الفنان القدير، مطالبًا الجمهور ومحبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن دعم الجمهور يمثل مصدر قوة كبير للأسرة في هذه الفترة الصعبة.

ويُعد واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، واستطاع أن يترك بصمة مميزة في قلوب الجمهور عبر أدواره المتنوعة.

وتشهد الحالة الصحية للفنان اهتمامًا واسعًا من قبل جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على توجيه رسائل دعم ودعاء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الشفاء العاجل وعودته سريعًا إلى جمهوره ومحبيه.



واسترسل: في انتظار أي تطورات جديدة، تظل الدعوات هي الأمل الأكبر لعبور هذه الأزمة الصحية، وسط تمنيات الجميع بأن يستعيد الفنان الكبير عافيته في أقرب وقت ممكن.