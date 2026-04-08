برلماني: التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة رؤية إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل رؤية استراتيجية مهمة لتعزيز أمن الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأوضح "نظير" في تصريحات خاصة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول إلى اقتصاد أخضر، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة الاستيراد من الوقود الأحفوري، إلى جانب دعم الاستدامة البيئية.

وأضاف أن هذه التوجهات تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية في قطاع الطاقة، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية.

وأكد أن التوسع في الطاقة النظيفة يفتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية جديدة وتوفير فرص عمل، فضلا عن دعم خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لموقف المشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة، والقدرات المُستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة بطاريات التخزين للشبكة القومية للكهرباء، وذلك وفقاً لاستراتيجية الطاقة 2030.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والُمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة مُتوازن؛ بما يُجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء.

كما وجه الرئيس بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، لتسريع إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة لتلبية مُتطلبات التنمية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، وتحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتنفيذ خطة العمل للصيف والاستعدادات اللازمة للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.