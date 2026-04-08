السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في أسوان دون إصابات

نجحت جهود رجال الحماية المدنية بأسوان من السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى بمنطقة النفق بمدينة أسوان دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء إلى موقع الحريق، مدعومة بسيارة إسعاف تحسبًا لوقوع أى إصابات، حيث تم التعامل الفورى مع النيران لمنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

حريق

وتم السيطرة الكاملة على الحريق ، مع تنفيذ أعمال التبريد ، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لحصر الخسائر وتحديد أسباب اندلاع النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.