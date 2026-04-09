الجيش الإيراني: لا نثق في ترامب ومازلنا في حالة حرب وننتظر أوامر القيادة
استقرار أسعار الذهب عالميًا ومحليًا رغم بلوغه أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
حلمي طولان: ركلة جزاء الأهلي «صحيحة».. و«زيزو» الزمالك أفضل من نسخة الأهلي
تعليمات عاجلة بعدم عقد أي امتحانات أو تقييمات بالمدارس خلال أعياد المسيحيين
ديمتري دلياني: الإبادة الإسرائيلية في غزة تدمير مستمر لشروط الحياة
كوستاريكا تصنّف الحرس الثوري الإيراني وحماس والحوثيين منظمات إرهابية
شوقي غريب بعد تعثر الأهلي: الدوري لم يحسم بعد
لبنان: مقتل 182 شخصاً في غارات الجيش الإسرائيلي أمس
مسؤول أمريكي: تدمير أكثر من نصف منصات الصواريخ في إيران خلال الحرب الأخيرة
ترامب يهدد مجدداً: بدون اتفاق حقيقي سنبدأ إطلاق النار بقوة أكبر من أي وقت
من دير "مارمينا".. البابا تواضروس يترأس قداس "خميس العهد" ويحيي ذكرى العشاء الأخير
رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول
كوستاريكا تصنّف الحرس الثوري الإيراني وحماس والحوثيين منظمات إرهابية

أعلنت حكومة كوستاريكا، الأربعاء، إدراج الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس، إلى جانب جماعة الحوثيين في اليمن، على قائمة التنظيمات الإرهابية، في خطوة تستهدف تعزيز الإجراءات الأمنية داخل البلاد.


وقال وزير الأمن العام، ماريو زامورا، إن القرار يأتي في إطار تشديد ضوابط الهجرة وحماية الأمن الوطني من الجماعات التي تُشكل تهديدًا للأمن الدولي، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية ستكثف تعاونها مع شركائها الدوليين لملاحقة أي تحركات محتملة لعناصر هذه التنظيمات في نصف الكرة الغربي.


ويأتي هذا التوجه بالتوازي مع خطوات مماثلة اتخذتها الأرجنتين بقيادة الرئيس خافيير ميلي، الذي أعلن مؤخرًا تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.


كما يعكس القرار تقاربًا متزايدًا بين سان خوسيه وواشنطن، في ظل علاقات وثيقة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة بعد انضمام كوستاريكا إلى مبادرة "درع الأميركتين" لمكافحة تهريب المخدرات.


وفي سياق متصل، كشفت تقارير عن تحركات دبلوماسية أميركية لحث الحلفاء على اتخاذ خطوات مماثلة، في إطار جهود دولية لزيادة الضغط على إيران والحد من أنشطة الجماعات المرتبطة بها حول العالم.

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

"عدو الميزانية وفاتورة الكهرباء".. حملات تفتيش موسعة لمصادرة "الكاتيل"

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والشروط والأسعار

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الموعد وخطوات التقديم والشروط

مرسيدس تطلق أول سيارة كهربائية بصوت محرك مزيف

ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي هواتف آيفون فما القصة؟

ببطارية ضخمة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

