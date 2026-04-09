طارق التايب: فريق الزمالك ما زال منافسًا قويًا رغم الأزمات

أكد طارق التايب نجم منتخب ليبيا السابق، أن فريق نادي الزمالك ما زال منافسًا قويًا رغم الأزمات التي يمر بها في الفترة الأخيرة، مشيدًا بما يقدمه الفريق داخل الملعب.

وقال التايب في تصريحات لبرنامج زملكاوي، مع محمد أبو العلا، على هامش زيارته للنادي، إن الزمالك يمتلك شخصية البطل دائمًا، موضحًا أن الفريق رغم الظروف والمشاكل التي واجهها مؤخرًا، إلا أنه يظل قادرًا على المنافسة بقوة في البطولات المختلفة بفضل تاريخه الكبير وجماهيره العريضة.

وتحدث نجم منتخب ليبيا السابق عن علاقته بنجوم الزمالك، مؤكدًا أنه يكن حبًا كبيرًا للنجم حازم إمام، مشيرًا إلى أنه من اللاعبين الذين استمتع كثيرًا بمتابعتهم لما يمتلكه من مهارة وأسلوب مميز داخل الملعب.

وكشف التايب أيضًا عن كواليس اقترابه من ارتداء قميص الزمالك في وقت سابق، موضحًا أنه كان قريبًا من الانضمام للفريق عام 2011، إلا أن الصفقة لم تكتمل في النهاية .

وأكد أن الزمالك يظل أحد أكبر الأندية في أفريقيا والعالم العربي، متمنيًا للفريق التوفيق في مشواره خلال الفترة المقبلة.