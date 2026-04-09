قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات

انعقدت الجلسة الخاصة بقضية الهلال السوداني لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" ظهر اليوم، بمشاركة الأمين العام للنادي الدكتور حسن علي عيسى، والمحامي بيدرو، وشهدت الجلسة مداولات ساخنة بين الأطراف، وقدم محامي الهلال العديد من الاعتراضات، كما وضع بعض الشروط، إضافة إلى تقديم مطالب عاجلة، وعليه تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الغد، على أن يتم خلالها إصدار قرار نهائي في القضية.

يذكر أنه بعد شكوى الهلال السوداني قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين بقرار من لجنة الانضباط في CAF لثبوت تعاطيه مواد مخدرة ممنوعة.