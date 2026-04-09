الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقان وقداس يوم الخميس الكبير (خميس العهد) صباح اليوم في دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، بالإسكندرية، بمشاركة نيافة الأنبا كيرلس آڤا مينا أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، وعدد من أبناء الكنيسة.

صلوات خميس العهد 

بدأت الصلوات بصلاة باكر خميس العهد التي تتضمن رفع بخور باكر، تلاها صلوات السواعي النهارية (الثالثة والسادسة والتاسعة)، ثم صلاة اللقان وطقس غسل الأرجل، وبعده بدأ القداس الإلهي.

وألقى قداسة البابا عظة القداس وأشار في بدايتها إلى أن يوم الخميس من أسبوع البصخة المقدسة كان مشحونًا بالأحداث، ففيه أكل الفصح، وغسل الأرجل، وتأسيس سر الإفخارستيا (التناول)، والصلاة الوداعية، والقبض على السيد المسيح، وبداية المحاكمات.

ولفت قداسته إلى أن هذه الأحداث وزمن الصلب نستدعيها في الحاضر من خلال ثلاثة ملامح، وهي كالآتي:

١- طقس كنسي: طقس دورة يهوذا المخالف، ويهوذا أتيحت له فرصة أن يكون تلميذًا للمسيح، ولكن كان في قلبه شهوة المال، وهكذا ينقسم الناس إلى نوعين: الأول الذي ينظر إلى السيد المسيح كشخص غالٍ في حياته، والثاني يرى السيد المسيح رخيصًا مثلما فعل يهوذا، إذ باع سيده بثمن زهيد، وخان الأمانة، لذلك هذا اليوم يُسلّمنا سر الخدمة، وسر الخدمة أساسه هو أمانة الإنسان، "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ" (رؤ ٢: ١٠)، و"كُنْ" هي لكل إنسان يريد أن يعيش ويخدم ويكون تلميذًا للسيد المسيح، وذلك بالأمانة في كل شيء، "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ" عندما نعيش هذا الجزء من الآية على الأرض سنعرف سر الخدمة الحقيقية وهو الأمانة، وسننال الجزء الآخر في السماء "فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ".

٢- درس عملي: عندما اختلف التلاميذ فيما بينهم عن: "مَنْ الأعظم بينهم"، فالسيد المسيح قدّم لهم درسًا عمليًّا بغسل الأرجل، وهنا يُسلّمنا السيد المسيح سر المحبة في الاتضاع، "تَعَلَّمُوا مِنِّي، لأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ الْقَلْبِ" (مت ١١: ٢٩)، لذلك الكنيسة وضعت طقس اللقان لكي نتذكر فيه كيف انحنى المُعلِّم وغسل أرجل تلاميذه، ومن هنا نتعلم كيف يكون قلب الإنسان متضعًا في حياته، لذلك بمشاركتنا في صلاة طقس اللقان نطلب من الله روح الاتضاع، وأن نعيشه حقيقة، وأن لا تهيج الذات على الإنسان.

٣- عهد أبدي: ويتمثّل في تأسيس سر التناول، "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ" (يو ٦: ٥٦)، ولذلك يقول الكاهن في كل قداس "يُعطى عنا خلاصًا، وغفرانًا للخطايا، وحياة أبدية لمَنْ يتناول منه"، ففي كل قداس يؤكد الإنسان على هذا العهد الأبدي الذي يسير به في مسيرة حياته فَيَصل إلى السماء، كما يُشير سر التناول (الإفخارستيا) إلى سر الشكر، وذلك بالصلوات والتسبيح على الدوام، وبصلوات القلب الداخلية وبنبضات تسابيح، "اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك".

وشدد قداسة البابا على ضرورة أن ننتبه لئلا نكون نيامًا مثل التلاميذ في وقت صلاة السيد المسيح الوداعية، "لِمَاذَا أَنْتُمْ نِيَامٌ؟" (لو ٢٢: ٤٦)، بل أن نكون متيقظين كل حين، وعدم الكسل أو تسويف العمر أو الغفلة.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الخميس الكبير خميس العهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

قرار إيقاف خدمة الإنترنت

هيقطع بالليل؟.. حقيقة قرار إيقاف خدمة الإنترنت لتوفير الكهرباء

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

ترشيحاتنا

قافلة شاملة

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية تنموية شاملة بقرية معزور.. صور

جانب من اللقاء

فتح آفاق الاستثمار أمام الشركات الناشئة في أسوان

محافظ مطروح يتفقد مصنع الوجبة

محافظ مطروح: خطة فورية للاستغلال الأمثل لمصنع الوجبة المدرسية خلال الموسم السياحي

بالصور

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد