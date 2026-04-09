البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بـ «كينج مريوط» وسط حضور كنسي وشعبي

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في هذه الأثناء، صلوات قداس خميس العهد، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك من دير القديس مارمينا العجائبي بيكنج مريوط، وسط حضور كنسي وشعبي.

قداس خميس العهد

ويُعد خميس العهد من أهم أيام أسبوع الآلام، إذ يحيي ذكرى العشاء الأخير الذي جمع السيد المسيح بتلاميذه، والذي شهد تأسيس سر التناول، إلى جانب تقديم درس عملي في التواضع من خلال غسل أرجل التلاميذ.

وتتضمن صلوات هذا اليوم طقوسا مميزة، أبرزها "لقان خميس العهد" (غسل الأرجل)، إلى جانب القداس الإلهي الذي تُتلى خلاله قراءات إنجيلية خاصة تستعرض أحداث تلك الليلة، وما شهدته من مواقف روحية عميقة.

ويحرص الأقباط على حضور هذه الصلوات لما تحمله من معاني إيمانية كبيرة، إذ تمثل محطة روحية هامة في مسيرة أسبوع الآلام، تسبق الجمعة العظيمة، التي تُحيي ذكرى صلب السيد المسيح.

وتأتي هذه الصلوات في إطار احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسبوع الآلام، حيث تتواصل الصلوات والطقوس الكنسية حتى قداس عيد القيامة المجيد.