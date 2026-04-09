مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشدِّ العبارات، الهجمات التي شنَّها الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في لبنان.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الاعتداءات، محذِّرًا من خطورة هذا التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونيَّة والأخلاقية والعمل من أجل وقف هذا العدوان وحماية المدنيين الأبرياء.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تضامنه مع لبنان حكومةً وشعبًا، مشدِّدًا على أهمية تعزيز مسارات الحوار والحلول السلميَّة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتجنيب شعوب المنطقة مزيدًا من المعاناة الإنسانيَّة.