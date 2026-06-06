طارق العريان يكشف لصدى البلد تفاصيل فيلم «ولاد رزق 4»

كشف المخرج طارق العريان في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» عن آخر تطورات الجزء الرابع من فيلم «ولاد رزق»، والذي يعد واحدًا من أنجح سلاسل الأفلام في السينما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأكد طارق العريان أن العمل ما زال في مرحلة الكتابة والتحضير، مشيرًا إلى أن فريق العمل يحرص على تقديم جزء جديد يحمل العديد من المفاجآت للجمهور، ويحافظ في الوقت نفسه على النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

وقال العريان إن تصوير فيلم «ولاد رزق 4» من المقرر أن ينطلق خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من كافة التحضيرات النهائية الخاصة بالعمل، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بكل تفاصيل الفيلم لضمان خروجه بالشكل الذي يليق باسم السلسلة وجمهورها.

وأضاف أن الفيلم يشهد حاليًا مرحلة اختيار واختبار فريق العمل، حيث يتم عقد جلسات مكثفة للوقوف على الأسماء المناسبة للمشاركة في الجزء الجديد، و ما زال في مرحلة الكتابة ، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من النجوم مرشحون للانضمام إلى أحداث الفيلم خلال الفترة المقبلة.

وأشار العريان إلى أن الإعلان الرسمي عن الأبطال المشاركين سيتم في الوقت المناسب، بعد الانتهاء من التعاقدات النهائية، مؤكدًا أن الجمهور سيكون على موعد مع مفاجآت عديدة سواء على مستوى الشخصيات أو الأحداث.

ويأتي الجزء الرابع من «ولاد رزق» بعد النجاح الجماهيري الضخم الذي حققه الجزء الثالث، والذي تصدر شباك التذاكر وحقق إيرادات قياسية، إلى جانب إشادة واسعة من الجمهور والنقاد بما قدمه من مشاهد أكشن وإنتاج ضخم.

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الجديد استمرار المغامرات المثيرة لأبطال العمل، مع تقديم خطوط درامية جديدة وتطورات مختلفة في الأحداث، وهو ما يرفع من حماس الجمهور الذي يترقب عودة السلسلة إلى شاشة السينما من جديد.

واختتم طارق العريان تصريحاته الخاصة لـ«صدى البلد» بالتأكيد على أن فريق العمل يبذل جهدًا كبيرًا من أجل تقديم جزء استثنائي يليق بتاريخ السلسلة ونجاحاتها السابقة، مشددًا على أن التحضيرات تسير بشكل جيد استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الأشهر المقبلة.