بـ محطات وجه قبلي | تطبيق قرار جديد في السكة الحديد 11 أبريل 2026

فى اطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر علي تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والاستجابة لمطالبهم أعلنت الهيئة عن إضافة مقرر وقوف قطارى (1092 – 1091 ) مكيف ( نوم / جلوس )القاهرة / اسوان والعكس ببعض محطات الوجه القبلى وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 11/4/2026 طبقاً للجداول المرفقة.



يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالعمل المستمر على تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة التشغيل بما يلبي احتياجات المواطنين وتنقلهم بين مختلف محافظات الجمهورية.

وتزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم" أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل "قطار النزهة " مخصوص ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية والعكس) ، علي أن يقوم من محطة القاهرة يوم الاثنين الموافق 13/4/2026 في تمام الساعة 6:40 صباحًا، ليصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 9:40 صباحًا، فيما يتحرك في رحلة العودة من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:05 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 20:50 مساءً.