"الإصلاح والنهضة" يدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت

يدين حزب الإصلاح والنهضة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، باعتبارها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة، تبنيه الكامل للموقف المصري الداعم والمساند للدول العربية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، والدعم الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية في مواجهة أي تهديدات.

ويشدد حزب الإصلاح والنهضة، على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى والعربي، ويؤكد على الرفض القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، وأهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

ويدعو حزب الإصلاح والنهضة، إلى ضرورة خفض التصعيد وإنهاء الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط، ووقف نزيف الخسائر البشرية والاقتصادية على كافة الجبهات، وضرورة قيام المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الفاعلة بدورها لإنهاء الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط وتخفيف معاناة الشعوب على المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشيد حزب الإصلاح والنهضة، بالموقف الرسمي المصري المتزن والداعم للسلام والتنمية والرافض للحلول العسكرية والتدخل في شئون الدول، انطلاقا من مبدأ راسخ بأن الحروب العسكرية لا رابح فيها وأن الشعوب فقط هي من تدفع الثمن.