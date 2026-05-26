“الإصلاح والنهضة” يشيد بخطة الحكومة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

أشاد الدكتور محمد مصطفى خليل، أمين شباب حزب "الإصلاح والنهضة" وأمين عام محافظة الفيوم، بالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف الوزارات والهيئات الخدمية، لضمان توفير احتياجات المواطنين وتحقيق حالة من الاستقرار في الأسواق والمرافق العامة، وتأمين الخدمات الصحية والتموينية والدينية خلال أيام العيد.

وأكد أمين شباب حزب "الإصلاح والنهضة" وأمين عام محافظة الفيوم، أن هذه الاستعدادات تأتي في إطار خطة حكومية متكاملة تسعى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية واللحوم والأضاحي بأسعار مناسبة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر والمحال التجارية، ورفع جاهزية المستشفيات والإسعاف والمرافق الحيوية، مع تطبيق إجراءات صارمة وتشديد الحملات الرقابية لمنع الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، بما يسهم في استقرار الأسواق خلال فترة العيد.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى خليل، أن عدد من الوزارات نفذت خططا محكمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومنها وزارة التموين التي اتخذت إجراءات لزيادة المعروض من اللحوم الحية والمجمدة، والتوسع في إقامة المنافذ والشوادر لتخفيف الضغط على الأسواق التقليدية، مع الدفع بكميات إضافية من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للدولة، كما تم تكليف الأجهزة الرقابية بحملات يومية لمتابعة الأسعار وضبط المخالفات، خاصة مع ارتفاع معدلات الإقبال على شراء اللحوم ومستلزمات العيد.

ولفت أمين شباب حزب "الإصلاح والنهضة" وأمين عام محافظة الفيوم، إلى أن وزارة الزراعة أيضًا كثفت جهودها أيضًا من خلال توفير الأضاحي بأسعار مناسبة من خلال المزارع ومحطات الإنتاج التابعة لها، مع التأكيد على سلامة رؤوس الماشية وتطبيق الاشتراطات البيطرية والصحية، فضلاً عن رفع جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي طوال أيام العيد، وتقديم خدمات الكشف البيطري مجانًا في بعض المحافظات، كما تم تعزيز حملات التفتيش على أسواق بيع المواشي للتأكد من سلامة المعروض وحماية المواطنين من الغش أو الأمراض الوبائية.

وأشار الدكتور محمد مصطفى خليل، إلى أن وزارة الصحة والسكان، أيضًا أعلنت رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية، وزيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض في أقسام الطوارئ والاستقبال، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، كما تم دعم خدمات الإسعاف بخطط انتشار موسعة على الطرق والمحاور الرئيسية وأماكن التجمعات والمتنزهات، تحسبًا لأي طوارئ أو حوادث خلال فترة العيد.

واستطرد الدكتور محمد مصطفى خليل، قائلاً إن الإجراءات الحكومية لاستقبال عيد الأضحى المبارك تضمنت أيضًا استعدادات وزارة الأوقاف، والتي تضمنت تجهيز الساحات والمساجد على مستوى الجمهورية، والتنسيق مع المديريات المختلفة لتنظيم الشعائر بصورة لائقة، وتشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة سير صلاة العيد والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للساحات والخطباء، أما وزارة التضامن الاجتماعي فقامت برفع درجة الاستعداد القصوى داخل قطاعات الوزارة المختلفة مع تشغيل غرف العمليات المركزية على مدار الساعة وربطها بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أزمات أو طوارئ خلال العيد، وتم التشديد على متابعة دور الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام والمسنين لضمان تقديم الخدمات والرعاية اللازمة للنزلاء طوال فترة الإجازة.