برلماني : مشاركة الرئيس بالاتصال الإقليمي بترامب يؤكد محورية مصر في دعم استقرار الشرق الأوسط

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك الذي جمع عدداً من قادة الدول العربية والإقليمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعكس بوضوح حجم الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وحرص القيادة السياسية على الدفع نحو الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار في مواجهة التوترات المتصاعدة بالمنطقة.

ثوابت السياسة المصرية

وقال أبو النصر، في بيان له اليوم ، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال الاتصال حملت رسائل بالغة الأهمية تؤكد ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم السلام ورفض التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة استثمار النافذة الدبلوماسية الحالية للتوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران، يعكس رؤية مصر الحكيمة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وحرصها على منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراعات التي تهدد أمن الشعوب واستقرار الدول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إشادة القادة المشاركين بالجهود المصرية والتحركات السياسية التي تقودها القاهرة، تؤكد مكانة مصر وثقلها الإقليمي والدولي، باعتبارها طرفاً رئيسياً في جهود التهدئة وتسوية النزاعات، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي يواصل التحرك بحكمة واتزان للحفاظ على أمن المنطقة وحماية مقدرات شعوبها، من خلال تعزيز مسارات الحوار والتنسيق المشترك مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

جهود مصر لدعم السلام

وأشار النائب محمد أبو النصر إلى أن توافق القادة المشاركين على تكثيف التشاور السياسي ودعم الجهود الدبلوماسية، يعكس إدراكاً جماعياً لخطورة المرحلة الحالية، وأهمية الدور المصري في تقريب وجهات النظر وتهيئة المناخ للوصول إلى حلول سلمية مستدامة، مؤكداً أن الدولة المصرية كانت وما زالت صوت العقل والحكمة في المنطقة، وتسعى دائماً إلى ترسيخ الاستقرار والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.