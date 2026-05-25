قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM
أنا بشم الطشة الأيام دي .. عمرو أديب : لازم فتة بعد صلاة العيد وتنام على جمبك اليمين وتتشاهد
بعد هدم قصر قرطام.. عقوبة البناء المخالف علي طرح النيل
ناقد رياضي: محمد عبد المنعم ضمن المرشحين للخروج من قائمة المونديال
اتفاق كارثي .. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم المفاوضات بين أمريكا وإيران
أعمال يوم عرفة لغير الحاج.. اغتنم خير أيام الدينا بـ7 عبادات
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: علاقة والدي بالسوشيال ميديا كانت شبه منعدمة
عمر جابر عن التتويج بالدوري: جمهور نادي الزمالك يستحق إننا نضحي عشانه
قائمة منتخب قطر لكأس العالم 2026
شقيق الونش: جمهور الزمالك سبب رئيسي في تتويج الزمالك ببطولة الدوري
ضبط 5 طلاب بالثانوية اقتحموا مدرستهم بدراجات نارية في القليوبية
تركي آل الشيخ يكشف عن زيارته لمنزل أحمد حلمي ومنى زكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني : مشاركة الرئيس بالاتصال الإقليمي بترامب يؤكد محورية مصر في دعم استقرار الشرق الأوسط

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتصال الهاتفي المشترك الذي جمع عدداً من قادة الدول العربية والإقليمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعكس بوضوح حجم الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وحرص القيادة السياسية على الدفع نحو الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار في مواجهة التوترات المتصاعدة بالمنطقة.

ثوابت السياسة المصرية

وقال أبو النصر، في بيان له اليوم ، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال الاتصال حملت رسائل بالغة الأهمية تؤكد ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم السلام ورفض التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن تأكيد الرئيس على ضرورة استثمار النافذة الدبلوماسية الحالية للتوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران، يعكس رؤية مصر الحكيمة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، وحرصها على منع انزلاق المنطقة إلى مزيد من الصراعات التي تهدد أمن الشعوب واستقرار الدول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إشادة القادة المشاركين بالجهود المصرية والتحركات السياسية التي تقودها القاهرة، تؤكد مكانة مصر وثقلها الإقليمي والدولي، باعتبارها طرفاً رئيسياً في جهود التهدئة وتسوية النزاعات، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي يواصل التحرك بحكمة واتزان للحفاظ على أمن المنطقة وحماية مقدرات شعوبها، من خلال تعزيز مسارات الحوار والتنسيق المشترك مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

جهود مصر لدعم السلام

وأشار النائب محمد أبو النصر إلى أن توافق القادة المشاركين على تكثيف التشاور السياسي ودعم الجهود الدبلوماسية، يعكس إدراكاً جماعياً لخطورة المرحلة الحالية، وأهمية الدور المصري في تقريب وجهات النظر وتهيئة المناخ للوصول إلى حلول سلمية مستدامة، مؤكداً أن الدولة المصرية كانت وما زالت صوت العقل والحكمة في المنطقة، وتسعى دائماً إلى ترسيخ الاستقرار والحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

النواب البرلمان مجلس الشيوخ نواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

يوم عرفة

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الصلاة إذا تذكر المصلي أنه على غير وضوء.. هل يجب على المرأة استئذان زوجها لصيام يوم عرفة؟.. وأهم أعمل يوم عرفة للحاج وغير الحاج

الصلاة

هل تبطل الصلاة إذا تذكرت أنك على غير وضوء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز للمرأة ممارسة رياضة الجري في الأماكن العامة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه

5 سيارات
5 سيارات
5 سيارات

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد