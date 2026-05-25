صحة الوادي الجديد: 5 منافذ لصرف الألبان الصناعية خلال إجازة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، استمرار تشغيل منافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة للأطفال الرضع بمختلف مراكز المحافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان انتظام الخدمات الصحية الأساسية وعدم تأثرها بالإجازات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية انتهت من إعداد خطة متكاملة لتأمين خدمات صرف الألبان الصناعية طوال أيام العيد، من خلال تخصيص منافذ تغطي جميع مراكز المحافظة، بما يضمن سهولة حصول الأسر المستحقة على الألبان المدعمة دون انقطاع أو تكدسات، خاصة مع زيادة الإقبال خلال فترات الإجازات والأعياد.

وأوضح وكيل الوزارة أن المنافذ المخصصة لصرف الألبان تشمل منفذ رعاية طفل الخارجة بمركز الخارجة، والمجمع الطبي بموط بمركز الداخلة، ووحدة الفرافرة الصحية بمركز الفرافرة، ووحدة بلاط الصحية بمركز بلاط، بالإضافة إلى مستشفى باريس القديمة بمركز باريس، مشيرًا إلى أن العمل بالمنافذ سيكون خلال المواعيد الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية مساءً.

وأضاف الدكتور شريف صبحي أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات الصحية والوحدات التابعة لها، مع توفير الكميات اللازمة من الألبان الصناعية المدعمة، والتأكد من جاهزية الفرق الطبية والإدارية المسؤولة عن أعمال الصرف، لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وانتظام طوال فترة العيد.

وأشار إلى أن خطة المديرية تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والتنظيمية التي تنفذها المحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع مختلف القطاعات التنفيذية والخدمية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين في جميع المراكز والقرى دون معوقات.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لصرف الألبان، وإحضار المستندات المطلوبة وفق الضوابط المنظمة، مؤكدًا أن فرق المتابعة بالمديرية ستقوم بالمرور الدوري على المنافذ للتأكد من انتظام العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء الحصول على الخدمة.

كما أوضح أن المديرية حريصة على دعم صحة الأطفال الرضع وتوفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية، خاصة خلال المناسبات والإجازات الرسمية، تنفيذًا لتوجهات وزارة الصحة والسكان الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحقيق أعلى مستويات الحماية والرعاية للأطفال والأمهات.

