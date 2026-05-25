قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM
أنا بشم الطشة الأيام دي .. عمرو أديب : لازم فتة بعد صلاة العيد وتنام على جمبك اليمين وتتشاهد
بعد هدم قصر قرطام.. عقوبة البناء المخالف علي طرح النيل
ناقد رياضي: محمد عبد المنعم ضمن المرشحين للخروج من قائمة المونديال
اتفاق كارثي .. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم المفاوضات بين أمريكا وإيران
أعمال يوم عرفة لغير الحاج.. اغتنم خير أيام الدينا بـ7 عبادات
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: علاقة والدي بالسوشيال ميديا كانت شبه منعدمة
عمر جابر عن التتويج بالدوري: جمهور نادي الزمالك يستحق إننا نضحي عشانه
قائمة منتخب قطر لكأس العالم 2026
شقيق الونش: جمهور الزمالك سبب رئيسي في تتويج الزمالك ببطولة الدوري
ضبط 5 طلاب بالثانوية اقتحموا مدرستهم بدراجات نارية في القليوبية
تركي آل الشيخ يكشف عن زيارته لمنزل أحمد حلمي ومنى زكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير رسمي.. هذه اللحوم قد تهدد صحتك رغم سعرها المغري

الأضاحي
الأضاحي
شيماء مجدي

حذرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المواطنين من الانسياق وراء العروض الوهمية المنتشرة مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لبيع اللحوم البلدية بأسعار منخفضة بصورة لافتة، تصل في بعض الأحيان إلى 180 جنيهًا للكيلو، مؤكدة أن تلك الأسعار تثير علامات استفهام كبيرة حول جودة اللحوم ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.


وأكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أسعار اللحوم الحمراء لا يمكن أن تنخفض إلى هذه المستويات في ظل أسعار السوق الحالية، موضحة أن أقل سعر للحوم الحمراء السليمة يتجاوز 200 جنيه للكيلو، بينما تسجل بعض اللحوم المجمدة المستوردة مثل الهندي نحو 190 جنيهًا.
تحذير من اللحوم مجهولة المصدر


وشددت “قرني” خلال تصريحات ل"صدي البلد " على ضرورة عدم التهافت على شراء اللحوم منخفضة السعر دون التأكد من مصدرها، مشيرة إلى أن بعض هذه اللحوم قد تكون غير صالحة أو مجهولة المصدر، ما قد يعرض المواطنين للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة سوء التخزين أو الذبح خارج المجازر المعتمدة.


وأضافت أن شراء اللحوم يجب أن يكون من أماكن موثوقة ومعروفة، مع ضرورة التأكد من وجود الأختام الرسمية على الذبائح، باعتبارها الضمان الأساسي لمرور اللحوم على الكشف البيطري والتأكد من سلامتها.


كيف تفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة؟


وأوضحت مدير عام المجازر بوزارة الزراعة أن هناك علامات واضحة يمكن من خلالها التأكد من جودة اللحوم قبل الشراء، أبرزها أن يكون لون اللحم أحمر طبيعيًا، وألا يكون ملمسه لزجًا أو تصدر عنه روائح غير معتادة.


وأكدت أن المجازر الحكومية لا تسمح بذبح أي ماشية مريضة أو غير صالحة، حيث تخضع جميع الذبائح لفحص دقيق قبل طرحها بالأسواق، للحفاظ على صحة المواطنين.


حملات رقابية مكثفة على الأسواق


وكشفت الدكتورة حنان قرني عن استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، مؤكدة أن الأجهزة البيطرية تتحرك فور تلقي أي بلاغ يتعلق بوجود لحوم مشكوك في صلاحيتها.


وأضافت: “أول ما يصل إلينا بلاغ يتم التحرك فورًا للتأكد من سلامة اللحوم أو الدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم


وفي سياق متصل، سجلت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق مستويات متفاوتة وفقًا للنوع والمنطقة، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 440 جنيهًا، بينما سجل اللحم البتلو قرابة 456 جنيهًا للكيلو.


ووصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى نحو 471 جنيهًا، ليظل من أعلى أنواع اللحوم سعرًا داخل الأسواق، في حين تراوح سعر اللحم الجملي بين 350 و370 جنيهًا للكيلو.


كما سجل سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا بحسب الجودة ونسبة الدهون.
أسعار اللحوم المصنعة


وشهدت أسعار اللحوم المصنعة استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر السجق البلدي نحو 320 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه.


كما سجل سعر كفتة الحاتي نحو 320 جنيهًا، وكفتة الأرز قرابة 280 جنيهًا، في حين بلغ سعر البرجر والحواوشي الجاهز نحو 300 جنيه للكيلو.


ووصل سعر الطرب المحشي إلى حوالي 390 جنيهًا، وسط زيادة الإقبال على المنتجات الجاهزة بالتزامن مع موسم العزائم والتجمعات الأسرية.


استقرار نسبي وزيادة المعروض قبل عيد الأضحى


وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي في أسعار اللحوم مقارنة بالفترات الماضية، بالتزامن مع زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة، خاصة داخل المنافذ الحكومية.


وأشاروا إلى أن معدلات الإقبال بدأت ترتفع تدريجيًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة على اللحوم البلدية والضأن، متوقعين استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع ضخ كميات إضافية بالأسواق.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة مواقع التواصل الاجتماعي اللحوم البلدية المجازر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في أسعار الذهب قبل العيد

ارتفع 240 جنيهًا في 24 ساعة.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين وترتفع قبل العيد

أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم

هدية البنوك للمصريين قبل العيد.. شهادات إدخار متنوعة بعائد يصل لـ 37.5%

التموين

منحة التموين 1600 جنيه .. تنبيه عاجل للموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

الهام شاهين

أرملته هددت باللجوء للقضاء .. القصة الكاملة لحذف وصية هاني شاكر من حلقة إلهام شاهينl خاص

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

3000 جنيه بالبطاقة قبل العيد.. كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

مدعى شق البحر

كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة

سعر الذهب

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق في أحدث ظهور من الحرم المكي

الونش

أفشة يحتفل بعيد ميلاد محمود جنش بهذه الطريقة

زد اف سي

زد إف سي يحقق الفوز على المصري في كأس عاصمة مصر

بالصور

رسميا .. مصر تتصدر أفريقيا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

الفشة والكرشة
الفشة والكرشة
الفشة والكرشة

تفاصيل مشاركة فريق سباقات جامعة عين شمس للسيارات بمنافسات «فورملا الطلاب» ‏الدولية| خاص

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

5 سيارات موديل 2026 بمتوسط 2 مليون جنيه

5 سيارات
5 سيارات
5 سيارات

فيديو

أغنية رايحين لبيتك

المتحدة تطرح رايحين لبيتك إهداء بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطلق عجيبة الدنيا دي .. أحدث أعماله الغنائية

حكاية بطل

حكاية بطل| قصة استشهاد ملازم أول إسلام محمد إسماعيل وأحمد فوزي عقل.. فيديو

سوليما

باللهجة المصرية.. اللبنانية سوليما تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "في ناس"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد