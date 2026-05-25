تحذير رسمي.. هذه اللحوم قد تهدد صحتك رغم سعرها المغري

حذرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المواطنين من الانسياق وراء العروض الوهمية المنتشرة مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لبيع اللحوم البلدية بأسعار منخفضة بصورة لافتة، تصل في بعض الأحيان إلى 180 جنيهًا للكيلو، مؤكدة أن تلك الأسعار تثير علامات استفهام كبيرة حول جودة اللحوم ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.



وأكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أسعار اللحوم الحمراء لا يمكن أن تنخفض إلى هذه المستويات في ظل أسعار السوق الحالية، موضحة أن أقل سعر للحوم الحمراء السليمة يتجاوز 200 جنيه للكيلو، بينما تسجل بعض اللحوم المجمدة المستوردة مثل الهندي نحو 190 جنيهًا.

تحذير من اللحوم مجهولة المصدر



وشددت “قرني” خلال تصريحات ل"صدي البلد " على ضرورة عدم التهافت على شراء اللحوم منخفضة السعر دون التأكد من مصدرها، مشيرة إلى أن بعض هذه اللحوم قد تكون غير صالحة أو مجهولة المصدر، ما قد يعرض المواطنين للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة سوء التخزين أو الذبح خارج المجازر المعتمدة.



وأضافت أن شراء اللحوم يجب أن يكون من أماكن موثوقة ومعروفة، مع ضرورة التأكد من وجود الأختام الرسمية على الذبائح، باعتبارها الضمان الأساسي لمرور اللحوم على الكشف البيطري والتأكد من سلامتها.



كيف تفرق بين اللحوم السليمة والفاسدة؟



وأوضحت مدير عام المجازر بوزارة الزراعة أن هناك علامات واضحة يمكن من خلالها التأكد من جودة اللحوم قبل الشراء، أبرزها أن يكون لون اللحم أحمر طبيعيًا، وألا يكون ملمسه لزجًا أو تصدر عنه روائح غير معتادة.



وأكدت أن المجازر الحكومية لا تسمح بذبح أي ماشية مريضة أو غير صالحة، حيث تخضع جميع الذبائح لفحص دقيق قبل طرحها بالأسواق، للحفاظ على صحة المواطنين.



حملات رقابية مكثفة على الأسواق



وكشفت الدكتورة حنان قرني عن استمرار الحملات الرقابية المكثفة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، مؤكدة أن الأجهزة البيطرية تتحرك فور تلقي أي بلاغ يتعلق بوجود لحوم مشكوك في صلاحيتها.



وأضافت: “أول ما يصل إلينا بلاغ يتم التحرك فورًا للتأكد من سلامة اللحوم أو الدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم



وفي سياق متصل، سجلت أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق مستويات متفاوتة وفقًا للنوع والمنطقة، حيث بلغ سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 440 جنيهًا، بينما سجل اللحم البتلو قرابة 456 جنيهًا للكيلو.



ووصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى نحو 471 جنيهًا، ليظل من أعلى أنواع اللحوم سعرًا داخل الأسواق، في حين تراوح سعر اللحم الجملي بين 350 و370 جنيهًا للكيلو.



كما سجل سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللحم المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا بحسب الجودة ونسبة الدهون.

أسعار اللحوم المصنعة



وشهدت أسعار اللحوم المصنعة استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر السجق البلدي نحو 320 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه.



كما سجل سعر كفتة الحاتي نحو 320 جنيهًا، وكفتة الأرز قرابة 280 جنيهًا، في حين بلغ سعر البرجر والحواوشي الجاهز نحو 300 جنيه للكيلو.



ووصل سعر الطرب المحشي إلى حوالي 390 جنيهًا، وسط زيادة الإقبال على المنتجات الجاهزة بالتزامن مع موسم العزائم والتجمعات الأسرية.



استقرار نسبي وزيادة المعروض قبل عيد الأضحى



وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من التوازن النسبي في أسعار اللحوم مقارنة بالفترات الماضية، بالتزامن مع زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة، خاصة داخل المنافذ الحكومية.



وأشاروا إلى أن معدلات الإقبال بدأت ترتفع تدريجيًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، خاصة على اللحوم البلدية والضأن، متوقعين استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع ضخ كميات إضافية بالأسواق.