لتخفيف العبء عن المواطنين.. 14 شادرًا لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بالغربية

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن توفير 14 شادرًا لبيع اللحوم البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأكد المحافظ أن هذه الشوادر تأتي في إطار خطة عاجلة تستهدف دعم الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين في الأيام التي يزداد فيها الطلب على اللحوم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المستمر على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إتاحة السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وأوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي أنه تم اختيار أماكن الشوادر بعناية داخل المدن والمراكز لتسهيل وصول المواطنين إليها، مع التشديد على الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيطرية، ومتابعة جودة اللحوم المعروضة على مدار الساعة.

وأضاف محافظ الغربية أنه يتم الدفع بفرق رقابية مكثفة بالتوازي مع عمل الشوادر، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار أو استغلال المواطنين خلال فترة العيد.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في جهودها لتوفير احتياجات المواطنين بشكل آمن ومنظم خلال أيام العيد، بما يضمن توازن السوق وتحقيق الراحة للمواطنين.