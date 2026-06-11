قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منصة «مصر الرقمية» تحقق طفرة في المعاملات والخدمات الحكومية | انفوجراف
رئيس صحة النواب: ميزانية الدولة لاتتحمل زيادة رواتب الأطباء.. وأقترح منحهم تسهيلات ضريبية
«شوبير» يشيد بنجوم الأربعين في المونديال: لماذا لا نرى المزيد منهم في مصر؟
السعودية تُدين بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
آباء يعانون من تأنيب الضمير.. خبير تربوي يؤكد: لاتوجد طريقة مثالية أو قاعدة ثابتة لتربية الأبناء|فيديو
القبض على القائمين على 9 شركات إلحاق العمالة بالخارج
بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي
معلومات الوزراء: آسيا مركز عالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها
وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
"الخارجية الكويتية": تكرار الاعتداءات الإيرانية السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن تقبل به
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراحات برلمانية لمواجهة جروبات الغش الإلكتروني على تليجرام قبل امتحانات الثانوية العامة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى أن تكرار وقائع تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق “تليجرام” في بعض المحافظات، وبعد دقائق قليلة من بدء اللجان الامتحانية يتطلب وقفة حاسمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة قبل امتحانات الثانوية العامة مؤكداً أن هذه الظاهرة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب فى مقتل وتثير القلق المشروع لدى أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.

وتقدم " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بعدد من الاقتراحات العاجلة لمواجهة هذه الظاهرة وفى مقدمتها تفعيل الرقابة الإلكترونية الاستباقية عبر فرق متخصصة لرصد وإغلاق جروبات الغش على “تليجرام” ووسائل التواصل فور إنشائها وتشديد العقوبات القانونية على القائمين على إدارة أو نشر أسئلة الامتحانات المتداولة، وتغليظها لتصبح رادعة بالفعل مع تأمين منظومة الامتحانات رقميًا من خلال تطوير آليات طباعة ونقل الأسئلة باستخدام تقنيات تشفير حديثة تقلل فرص التسريب.

مطالباً بسرعة تخصيص خط ساخن فوري وسريع الاستجابة للإبلاغ عن أي محاولات غش إلكتروني أثناء الامتحانات، مع ضمان السرية الكاملة للمبلغين وتوسيع حملات التوعية داخل المدارس وأولياء الأمور بخطورة الغش الإلكتروني وآثاره التربوية والمجتمعية، وربطه بثقافة احترام القانون.

وحذر النائب أحمد فؤاد أباظة من استمرار الغش فى الامتحانات وتسريبها خاصة أن استمرار هذه الظاهرة دون ردع حقيقي يهدد الثقة في منظومة التعليم بأكملها، ويضع الطلاب المجتهدين في موقف غير عادل مطالباً من وزارة التربية والتعليم الاسراع فى تنفيذ هذه الاقتراحات ووضع خطط وسياسات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة قبل امتحانات الثانوية العامة لضمان امتحانات نزيهة وآمنة خاصة أن حماية مستقبل الطلاب مسؤولية وطنية مشتركة. 

وأعرب " أباظة " عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مواجهة هذه الظاهرة مطالباً من الجميع دعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية جروبات الغش الإلكتروني تليجرام اللجان الامتحانية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

ترشيحاتنا

لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان التوحيد

لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان مادة التوحيد ..فيديو

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: المغالاة في متطلبات الزواج والانفتاح غير المنضبط أبرز تحديات الأسرة المعاصرة

وزارة الأوقاف

غدًا انطلاق قوافل دعوية من الأزهر والأوقاف بـ4 محافظات لمواجهة الانحراف الفكري وبناء الشخصية الوطنية

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد