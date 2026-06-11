اقتراحات برلمانية لمواجهة جروبات الغش الإلكتروني على تليجرام قبل امتحانات الثانوية العامة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى أن تكرار وقائع تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية عبر جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق “تليجرام” في بعض المحافظات، وبعد دقائق قليلة من بدء اللجان الامتحانية يتطلب وقفة حاسمة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة قبل امتحانات الثانوية العامة مؤكداً أن هذه الظاهرة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب فى مقتل وتثير القلق المشروع لدى أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.

وتقدم " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم بعدد من الاقتراحات العاجلة لمواجهة هذه الظاهرة وفى مقدمتها تفعيل الرقابة الإلكترونية الاستباقية عبر فرق متخصصة لرصد وإغلاق جروبات الغش على “تليجرام” ووسائل التواصل فور إنشائها وتشديد العقوبات القانونية على القائمين على إدارة أو نشر أسئلة الامتحانات المتداولة، وتغليظها لتصبح رادعة بالفعل مع تأمين منظومة الامتحانات رقميًا من خلال تطوير آليات طباعة ونقل الأسئلة باستخدام تقنيات تشفير حديثة تقلل فرص التسريب.

مطالباً بسرعة تخصيص خط ساخن فوري وسريع الاستجابة للإبلاغ عن أي محاولات غش إلكتروني أثناء الامتحانات، مع ضمان السرية الكاملة للمبلغين وتوسيع حملات التوعية داخل المدارس وأولياء الأمور بخطورة الغش الإلكتروني وآثاره التربوية والمجتمعية، وربطه بثقافة احترام القانون.

وحذر النائب أحمد فؤاد أباظة من استمرار الغش فى الامتحانات وتسريبها خاصة أن استمرار هذه الظاهرة دون ردع حقيقي يهدد الثقة في منظومة التعليم بأكملها، ويضع الطلاب المجتهدين في موقف غير عادل مطالباً من وزارة التربية والتعليم الاسراع فى تنفيذ هذه الاقتراحات ووضع خطط وسياسات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة قبل امتحانات الثانوية العامة لضمان امتحانات نزيهة وآمنة خاصة أن حماية مستقبل الطلاب مسؤولية وطنية مشتركة.

وأعرب " أباظة " عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة بصفة عامة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مواجهة هذه الظاهرة مطالباً من الجميع دعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى.