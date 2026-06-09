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من محاولات الغش إلى مفاجأة الولادة داخل اللجنة.. ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من محاولات الغش إلى مفاجأة الولادة داخل اللجنة.. ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟

ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟
قسم المحافظات

شهدت لجان الامتحانات في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية سلسلة من الوقائع المتباينة التي أعادت ملف الانضباط داخل اللجان إلى الواجهة من جديد، بعدما تنوعت الأحداث بين محاولات للغش وتسريب الأسئلة، وإجراءات حاسمة من مديريات التعليم لمواجهة المخالفات، وصولًا إلى مواقف إنسانية واستثنائية فرضت نفسها داخل اللجان.

ضبط طالبة نشرت أسئلة الهندسة بإعدادية قنا

ففي محافظة قنا، حررت مديرية التربية والتعليم، محضرا لطالبة بالشهادة الإعدادية، لنشرها امتحان مادة الهندسة من داخل أحد لجان الامتحانات بإدارة قنا التعليمية.

وتبين أن المديرية رصدت تداول أسئلة مادة الهندسة للشهادة الإعدادية من داخل أحد اللجان بإدارة قنا، عقب بدء الامتحانات.

كما تبين أن هناك تداول لأسئلة امتحان مادة الهندسة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بين رواد المواقع.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟

فيما يجرى التحقيق فى الواقعة وكشف ملابسات تسريب ونشر الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد ضبط الطالبة المتسببة في تداول الأسئلة.

إحالة موظفة للشئون القانونية حاولت مساعدة نجلها بالقليوبية

وفي القليوبية، أحالت مديرية التربية والتعليم، موظفة تعمل بقسم الحسابات بإحدى الإدارات التعليمية إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية محاولتها التدخل في أعمال إحدى لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026، بهدف خدمة نجلها الذي يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام.

وأكدت المديرية، أن الواقعة تم رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولات للتأثير على سير الامتحانات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب جميعا.

امتحانات
ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنها تواصل المتابعة اللحظية لسير أعمال الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لضمان انتظام العملية الامتحانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وأكدت مديرية التعليم بالقليوبية، استمرار رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي محاولات للغش أو نشر معلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات.

طالب يحاول تصوير الامتحان بالخصوص
 

وشهدت مدرسة مجمع الخصوص خلال سير الامتحانات، ضبط طالب خلال محاولته تصوير ورقة الأسئلة باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة، تمهيدًا لإرسالها إلى والدته للحصول على الإجابات الصحيحة للامتحان.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الهاتف المحمول، وإحالة الطالب إلى الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأشار مصدر بتعليم إلى أنه تم على الفور عمل لجنة شؤون قانونية للتحقيق في الواقعة، وحاولت والدة الطالب التخفيف من الموقف، مؤكدة لمسؤولي الشؤون القانونية أن نجلها لم يتمكن من تنفيذ ما كان ينوي القيام به، قائلة: "والنبي يا ابني ما لحق يبعت ولا يجاوب"، في إشارة إلى أنه تم ضبطه قبل إرسال الأسئلة أو تلقي أي إجابات.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات المقررة، في إطار جهود مديرية التربية والتعليم للتصدي لمحاولات الغش والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.

صورة ارشيفية
ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟

الهندسة بدلا من الرسم في الإعدادية بالإسكندرية 

وفي محافظة الإسكندرية، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إحباط محاولة تسريب امتحان مادة الهندسة للمرحلة الإعدادية، واتخذت إجراءات فورية لحماية حقوق الطلاب وحرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح المصدر، أنه تم اليوم البدء بمادة التربية الفنية، كما تم تاجيل امتحان مادة الهندسة إلى الفترة الثانية مع اتخاذ كافة التدبير اللازمة.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، اليون، امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار استمرار ماراثون امتحانات نهاية العام.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية داخل اللجان، والتي تشمل أعمال التطهير والتعقيم المستمر، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، واستخدام أجهزة الكشف الحراري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي حالات مرضية، فضلًا عن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومنظمة. 

آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الثانوية الأزهرية بالشرقية

وفي محافظة الشرقية، تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري خلال أدائها الامتحان اليوم إلى آلام ولادة مبكرة أثناء تواجدها داخل اللجنة بمعهد فتيات أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

ازهر الشرقية
ماذا يحدث في امتحانات الإعدادية والثانوية بالمحافظات؟

وتبين أن الطالبة "آية ع. ال" كانت تؤدي الامتحان بصورة طبيعية، إلا أنها أصيبت بآلام الولادة بشكل مفاجئ قبل دقائق من قيامها بتسليم أوراق إجابتها.

وعلى الفور جرى تقديم الإسعافات اللازمة للطالبة قبل نقلها إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لاستكمال الفحوصات الطبية ومتابعة حالتها الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الجنيدي وكيل المنطقة الأزهرية بالشرقية أنه يتم المتابعة الدقيقة لسير العملية الامتحانية والتكليف بضرورة المتابعة المستمرة وتقديم الرعاية والاهتمام لجميع الطلبة والطالبات.

محافظة قنا الشهادة الإعدادية القليوبية محافظة الإسكندرية محافظة الشرقية الثانوية الأزهرية

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