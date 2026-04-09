الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

أكدت مصادر مطلعة لـ صدى البلد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتولي الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء منصب المشرف العام علي مكتب رئيس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا في سبتمبر ٢٠١٩ بتكليف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، للقيام بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمدة عام، قابل للتجديد.

شغل الجوهري عدة مناصب خلال مسيرته المهنية؛ من بينها: منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء منذ أبريل ٢٠١٩ وحتى الآن، ومحلل أول ورئيس فريق عمل بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء المصري منذ أبريل ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٩ كما عمل بوزارة البترول والثروة المعدنية، وشارك في إعداد العديد من الأعمال البحثية حول صناعة البترول والغاز.