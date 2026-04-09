قطار النزهة | إعلان عاجل من السكة الحديد بأسعار مخفّضة للسفر في إجازة شم النسيم

تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم " أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل "قطار النزهة" مخصوص ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية والعكس) ، علي أن يقوم من محطة القاهرة يوم الاثنين الموافق 13/4/2026 في تمام الساعة 6:40 صباحًا، ليصل إلى محطة الإسكندرية في تمام الساعة 9:40 صباحًا، فيما يتحرك في رحلة العودة من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:05 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة في تمام الساعة 20:50 مساءً، وذلك وفقًا للجدول المرفق.



يأتي ذلك كتقليد سنوي تحرص الهيئة على استمراره لمشاركة جمهور الركاب الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وسيتم طرح تذاكر القطار بأسعار مخفضة دعمًا للمواطنين بواقع 80 جنيهًا لرحلة الذهاب، و120 جنيهًا لرحلتي الذهاب والعودة من خلال شبابيك الحجز بمحطات التوقف ، علماً بأن التذاكر المنصرفة قاصرة على هذا القطار فقط ولا يجوز استخدامها على أي قطارات أخرى ، كما لا تُرد قيمة التذاكر بعد إتمام عملية الشراء ، بما يتيح للمواطنين فرصة قضاء يوم ترفيهي مميز بمدينة الإسكندرية وبأسعار تراعي مختلف شرائح جمهور الركاب .