ارتفع 55 جنيها خلال أسبوع.. الذهب يسجل 7205 جنيهات

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس 9-4-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب يرتفع

وحقق سعر الذهب زيادة قيمتها 55 جنيهًا على أساس أسبوعي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 7205 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8234 جنيهًا للشراء و8177 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7548 جنيهًا للشراء و7495 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7205 جنيهُا للشراء و 7155 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط تداولًا 6175 جنيهًا للشراء و 6132 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 57.64 ألف جنيهًا للشراء و 57.24 ألف جنيهًا للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلي 4769 دولار للشراء و 4768 دولار للبيع.