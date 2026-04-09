عيار 21 الآن.. أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس استقراراً نسبياً في محلات الصاغة، حيث يتابع المواطنون يوميا حركة أسعار الذهب و سعر السبائك باعتبارها الأكثر طلبا للاستثمار مع الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس داخل سوق الصاغة، نحو 8200 جنيه للبيع، و8142.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس داخل سوق الصاغة، نحو 7516.75 جنيه للبيع، 7464.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس داخل سوق الصاغة، نحو 7175 جنيها للبيع، 7125 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس

سجل سعر الذهب عيار 18 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس داخل سوق الصاغة، نحو 6150 جنيها للبيع، و6107.25 جنيه للشراء.

أسعار الجنيه الذهب



جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام

58,080.00 EGP

نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام

29,060.00 EGP

ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام

14,536.00 EGP

أسعار السبائك الذهب



سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24

2,240.00 EGP

سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24

4,288.00 EGP



سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24

8,395.00 EGP

سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24

20,826.00 EGP

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24

41,501.00 EGP

سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24

165,966.00 EGP

سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24

207,457.00 EGP



أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24

258,046.00 EGP



سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24

414,764.00 EGP



سبيكة ذهب 100جرام عيار 24

829,329.00 EGP

سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24

2,065,621.00 EGP

سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24