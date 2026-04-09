عيار 21 الآن.. أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس استقراراً نسبياً في محلات الصاغة، حيث يتابع المواطنون يوميا حركة أسعار الذهب و سعر السبائك باعتبارها الأكثر طلبا للاستثمار مع الجنيه الذهب.
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس
سجل سعر الذهب عيار 24 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس داخل سوق الصاغة، نحو 8200 جنيه للبيع، و8142.75 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس
سجل سعر الذهب عيار 22 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس داخل سوق الصاغة، نحو 7516.75 جنيه للبيع، 7464.25 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس
سجل سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس داخل سوق الصاغة، نحو 7175 جنيها للبيع، 7125 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس
سجل سعر الذهب عيار 18 خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس داخل سوق الصاغة، نحو 6150 جنيها للبيع، و6107.25 جنيه للشراء.
أسعار الجنيه الذهب
جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام
58,080.00 EGP
نصف جنيه ذهب عيار 21 – 4 جرام
29,060.00 EGP
ربع جنيه ذهب عيار 21 – 2 جرام
14,536.00 EGP
أسعار السبائك الذهب
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24
2,240.00 EGP
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24
4,288.00 EGP
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24
8,395.00 EGP
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24
20,826.00 EGP
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24
41,501.00 EGP
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24
165,966.00 EGP
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24
207,457.00 EGP
أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24
258,046.00 EGP
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24
414,764.00 EGP
سبيكة ذهب 100جرام عيار 24
829,329.00 EGP
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24
2,065,621.00 EGP
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24