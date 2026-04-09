الزمالك يترقب مواجهة الحسم.. اليوم مؤتمر صحفي لمعتمد جمال قبل صدام شباب بلوزداد

يعقد «معتمد جمال»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الخميس، وذلك قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر عمر جابر، قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام شباب بلوزداد.

كما يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق شباب بلوزداد في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، بحضور أحد لاعبي الفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، على ستاد نيلسون مانديلا، في حين تُقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.