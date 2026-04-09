الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 13.5% خلال مارس 2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% خلال شهر مارس 2026، مقابل 11.5% في فبراير العام الماضي، في ظل زيادة أسعار عدد من السلع الغذائية والخدمات الأساسية.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين سجل 284.4 نقطة خلال مارس 2026، محققًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير.

وأرجع البيان الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار عدد من المجموعات السلعية، في مقدمتها الخضروات التي قفزت بنسبة 21.8%، إلى جانب اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، والفاكهة بنسبة 2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.5%، بالإضافة إلى الزيوت والدهون بنسبة 1%.

كما شهدت بعض الخدمات زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%، والنقل والمواصلات بنسبة 8% نتيجة زيادة تكلفة النقل الخاص وخدمات النقل، إلى جانب ارتفاع الوجبات الجاهزة بنسبة 2.1%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا شهريًا قدره 3.6%، مدفوعًا بزيادة الإيجارات الفعلية وصيانة المسكن، فيما ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7% نتيجة زيادة أسعار الملابس الجاهزة والأحذية.

في المقابل، أظهرت البيانات تراجع أسعار بعض البنود، حيث انخفضت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.7%، كما تراجعت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.2% خلال الشهر.

وعلى أساس سنوي، سجلت عدة قطاعات ارتفاعات ملحوظة، أبرزها المسكن والمرافق بنسبة 28.3%، والنقل والمواصلات بنسبة 29.3%، والرعاية الصحية بنسبة 17.1%، والملابس والأحذية بنسبة 14%، إلى جانب المطاعم والفنادق بنسبة 13.7%.

كما ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 41.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 4.6%، بينما سجلت الفاكهة تراجعًا سنويًا بنسبة 15.3%.

وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط التضخمية في الأسواق المحلية نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والخدمات، إلى جانب تأثير تكاليف النقل والطاقة على مستويات الأسعار.

