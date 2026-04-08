مصطفى بدرة: آثار الحرب مستمرة 6 أشهر.. وتحذيرات من ركود تضخمي عالمي

حذر الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة من تداعيات اقتصادية ممتدة للأزمة الحالية، مؤكدًا أن آثار الحرب لم تنتهِ بعد، بل قد تستمر لأكثر من 6 أشهر، في ظل استمرار التوترات وغياب الثقة في المشهد السياسي الدولي.

انتهاء الحرب لا يعكس الواقع بالكامل

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن الحديث عن انتهاء الحرب لا يعكس الواقع بالكامل، مشيرًا إلى وجود خروقات مستمرة، وهو ما يعزز حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والإقليمية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ بالفعل في التأثر، حيث يعاني الولايات المتحدة من ضغوط تضخمية متزايدة رغم أن معدلات التضخم لديها تدور حول 3.5%، وهي نسبة تعتبر مرتفعة بالنسبة لهم، بينما تسعى مصر لخفض التضخم إلى مستويات بين 10% و13%، وهو ما أصبح أكثر صعوبة في ظل الأوضاع الحالية.

وأكد "بدرة، أن مصر ستتأثر بشكل أكبر، موضحًا أن أي تأثير اقتصادي على الولايات المتحدة ينعكس بشكل مضاعف على الاقتصادات الناشئة، قائلًا إن “ما يشعر به الاقتصاد الأمريكي نتحمله نحن بأضعاف”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أسعار النفط شهدت تراجعًا من مستويات مرتفعة قاربت 115 دولارًا إلى نحو 90–96 دولارًا، إلا أن هذا التراجع لا يعني انتهاء الأزمة، بل يعكس حالة مؤقتة قد تتغير سريعًا مع أي تصعيد جديد.



