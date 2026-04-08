نيوزيلندا تثبّت الفائدة وتحذر من تحرك "حاسم" إذا أججت حرب إيران التضخم

أبقى البنك المركزي النيوزيلندي (RBNZ) على سعر الفائدة الرسمي عند 2.25% يوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي، وذلك في خطوة تهدف إلى كسب الوقت لتقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، لكنه أطلق تحذيراً شديد اللهجة بأنه سيتحرك "بحسم" إذا أدت التوترات الجيوسياسية إلى اشتعال التضخم مجدداً.

وبحسب وكالة بلومبرج ....أوضح البنك في بيانه السياسي أن الصراع في الشرق الأوسط يهدد برفع معدلات التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، في وقت يحاول فيه صناع السياسات العالميون التكيف مع "صدمة طاقة" تجتاح الاقتصادات الكبرى.

جاء القرار متوافقاً تماماً مع توقعات الخبراء، لموازنة مخاطر التضخم مقابل تكلفة خنق التعافي الاقتصادي.

من المتوقع أن يقفز التضخم إلى 4.2% في ربع يونيو القادم، وهو ما يتجاوز بكثير النطاق المستهدف للبنك (1% - 3%).

و أكدت لجنة السياسة النقدية أنها مستعدة لرفع الفائدة بشكل سريع وتوقيتي إذا لم تعد معدلات التضخم إلى مستهدفها البالغ 2.0% على المدى المتوسط.

رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي دفع أسعار النفط للانخفاض، إلا أن لهجة البنك المركزي "المتشددة" (Hawkish) أثارت قلق الأسواق.

شهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات تقلبات ملحوظة، حيث استقرت عند 4.673% بعد تلميحات البنك بإمكانية التشديد النقدي المبكر.