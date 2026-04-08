حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أخبار العالم

نيوزيلندا تثبّت الفائدة وتحذر من تحرك "حاسم" إذا أججت حرب إيران التضخم

نيوزيلندا تثبّت الفائدة وتحذر من تحرك "حاسم" إذا أججت حرب إيران التضخم
نيوزيلندا تثبّت الفائدة وتحذر من تحرك "حاسم" إذا أججت حرب إيران التضخم
أ ش أ

 أبقى البنك المركزي النيوزيلندي (RBNZ) على سعر الفائدة الرسمي عند 2.25% يوم الأربعاء للمرة الثانية على التوالي، وذلك في خطوة تهدف إلى كسب الوقت لتقييم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، لكنه أطلق تحذيراً شديد اللهجة بأنه سيتحرك "بحسم" إذا أدت التوترات الجيوسياسية إلى اشتعال التضخم مجدداً.

وبحسب وكالة بلومبرج ....أوضح البنك في بيانه السياسي أن الصراع في الشرق الأوسط يهدد برفع معدلات التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، في وقت يحاول فيه صناع السياسات العالميون التكيف مع "صدمة طاقة" تجتاح الاقتصادات الكبرى.

جاء القرار متوافقاً تماماً مع توقعات الخبراء، لموازنة مخاطر التضخم مقابل تكلفة خنق التعافي الاقتصادي.

من المتوقع أن يقفز التضخم إلى 4.2% في ربع يونيو القادم، وهو ما يتجاوز بكثير النطاق المستهدف للبنك (1% - 3%).

و أكدت لجنة السياسة النقدية أنها مستعدة لرفع الفائدة بشكل سريع وتوقيتي إذا لم تعد معدلات التضخم إلى مستهدفها البالغ 2.0% على المدى المتوسط.

رغم اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي دفع أسعار النفط للانخفاض، إلا أن لهجة البنك المركزي "المتشددة" (Hawkish) أثارت قلق الأسواق.

شهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات تقلبات ملحوظة، حيث استقرت عند 4.673% بعد تلميحات البنك بإمكانية التشديد النقدي المبكر.

البنك المركزي النيوزيلندي RBNZ سعر الفائدة الرسمي تحذيراً شديد اللهجة التوترات الجيوسياسية

