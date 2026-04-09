اليوم.. مؤتمر صحفي لمعتمد جمال قبل موقعة بلوزداد

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المرتقبة أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد المؤتمر وحضور القائد

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الخميس، حيث يتحدث المدير الفني عن تحضيرات الفريق ورؤيته الفنية للمباراة المنتظرة. ويشارك في المؤتمر أيضًا عمر جابر قائد الفريق، للحديث عن جاهزية اللاعبين وأهمية المواجهة في مشوار الفريق القاري.

مؤتمر بلوزداد غدًا

في المقابل، يُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالجهاز الفني لفريق شباب بلوزداد في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ، بحضور أحد لاعبي الفريق، للحديث عن استعداداتهم لمواجهة الزمالك، في لقاء يُتوقع أن يشهد ندية كبيرة بين الفريقين.

موعد المباراة ومكانها

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مضيفه شباب بلوزداد في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد نيلسون مانديلا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تسهّل مهمته في لقاء العودة.

أهمية المواجهة للفريقين

تحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى الزمالك لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب القاري، بينما يطمح شباب بلوزداد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل لقاء الإياب. ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الجهازين الفنيين، في ظل رغبة كل فريق في حسم التأهل إلى النهائي.