أحمد حمدي يشكو استبعاده من مستحقات الزمالك ويعترض على قرار تجميده

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي الزمالك استثنت اللاعب أحمد حمدي من صرف مستحقاته المالية الأخيرة دون إبداء أسباب واضحة.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب فوجئ بعدم حصوله على مستحقاته في الوقت الذي حصل فيه باقي لاعبي الفريق على مستحقاتهم بشكل طبيعي، وهو ما تسبب في حالة استياء كبيرة لديه.

وأضاف أن أحمد حمدي اشتكى للمقربين منه بسبب تأخر مستحقاته المالية، كما أبدى غضبه من قرار تجميده خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن القرار جاء على خلفية الخلاف الدائر بين اللاعب وإدارة النادي بشأن ملف تجديد تعاقده مع الزمالك.