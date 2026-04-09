ضياء السيد: ركلة جزاء الأهلي واضحة.. والزمالك وبيراميدز الأقرب للدوري

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، مشددًا على أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء واضحة.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC:"الكرة ركلة جزاء واضحة جدًا، والحكم كان في تمركز سليم، والسؤال: لماذا لم يتم احتسابها؟ هل هناك أزمة في الحكام أم وفرة كبيرة لدرجة الدفع بحكم عائد من ليبيا لإدارة مباراة الأهلي وسيراميكا بعد وقت قصير؟".

وأضاف: "الحكم احتسب لعبة مشابهة كلمسة يد على محمد هاني في وسط الملعب، فأين الاتساق؟ وأين دور حكم الفيديو في هذه الحالة؟ ما حدث يجعلني أشك في وجود تعمد".

وتابع ضياء السيد، متحدثًا عن أداء الأهلي:"بعيدًا عن ركلة الجزاء، الأهلي يعاني من غياب رأس حربة قادر على ترجمة الفرص وتسجيل هدف من أنصاف الفرص".

وعن سباق الدوري، قال:"الزمالك يعيش حالة من الاستقرار النفسي، وفنيًا أرى أن بيراميدز أو الزمالك هما الأقرب للتتويج بالدوري المصري، بينما سيكون فوز الأهلي باللقب مفاجأة كبيرة، في حين أن تتويج الزمالك سيكون حدثًا مهمًا".

وأشار إلى ضرورة الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الأهلي المقبلة، قائلًا:"الأهلي يحتاج إلى حكام أجانب في باقي مبارياته بالدوري من أجل ضمان استمرار المنافسة بشكل عادل".

وعن تصريحات سيد عبد الحفيظ عقب اللقاء، أوضح: "سيد عبد الحفيظ كان متواجدًا في أجواء المباراة، وبالتأكيد طلب الحديث، لكنها من المرات النادرة داخل الأهلي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا أخطأ محمد الشناوي في التعامل مع الحكام، فيجب أن تتم معاقبته، ومن الواضح أن إدارة النادي تتجه نحو التصعيد وفقًا للبيان الصادر".