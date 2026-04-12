مواجهة مُرتقبة بين مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. الليلة

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمواصلة مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه نظيره تشيلسي في مواجهة قوية مساء اليوم الأحد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على تشيلسي، في المباراة التي تُقام على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البريميرليج. وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل الصراع المشتعل على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة، ساعيًا لمواصلة الضغط على المتصدر آرسنال، وتقليص الفارق بعد تعثر الأخير بالخسارة أمام بورنموث.

في المقابل، يتواجد تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

دوافع قوية بعد انتصارات الكأس

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق كل منهما انتصارًا كبيرًا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

فقد نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز عريض على ليفربول برباعية نظيفة، في أداء قوي يعكس جاهزيته للمواجهة.

على الجانب الآخر، اكتسح تشيلسي فريق بورت فايل بسبعة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته هو الآخر لهذه القمة المرتقبة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

صراع القمة يشتعل

تمثل هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين، حيث يسعى مانشستر سيتي لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما يطمح تشيلسي لاستغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، مما يزيد من إثارة وقوة هذه المواجهة المنتظرة.