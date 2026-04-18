أمير هشام: لجنة شئون اللاعبين تصدر حكمًا بقضية زيزو مع الزمالك الأحد



أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأحد المقبل، سيشهد حكمًا من جانب لجنة شئون اللاعبين في اتحاد كرة القدم بشأن مستحقات أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأبيض السابق والذي انتقل للأهلي مطلع الموسم الجاري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: "المفترض أن يكون هناك حكمًا يوم الأحد، في تلك القضية، ولكن القرار لن يكون إلزاميًا، وطبقًا لمعلوماتي فأن زيزو سيحصل على 60 مليون جنيه".

وأضاف أمير هشام: " هناك فرصة لحل الأزمة وديًا، بشرط يكون هناك اعتذار أدبي ورد الاعتبار لزيزو وعائلته بعد التصريحات والهجوم الذي تعرض له اللاعب، وهذا أمر وارد الحدوث، لو تم التوصل للحلول الودية".

وأكمل: "من المتوقع أن يذهب زيزو إلى المحكمة الرياضية الدولية، ووقتها سيكون الحكم إلزاميا، وقد يؤدي إلى إيقاف قيد جديد للزمالك".