وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان والسعودية يبحثون مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، اجتماعا رباعيا فى مدينة أنطاليا يوم الجمعة ١٧ أبريل، وذلك على هامش "منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، حيث تناول الوزراء مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية ومستجدات الوضع الإقليمي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزارى يعد الاجتماع الثالث فى إطار الآلية الرباعية، حيث عقد الاجتماع الاول فى الرياض فى ٢٠ مارس، والثانى فى إسلام آباد فى ٢٩ مارس، مضيفا أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ومتابعة مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، ومواصلة الجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوتر لتحقيق التهدئة لاستعادة الامن والاستقرار للمنطقة، فضلا عن مستقبل النظام الإقليمي بعد انتهاء الحرب الحالية.

واضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع على أهمية تكثيف التنسيق المشترك فى ظل الظرف الدقيق الذى تمر به المنطقة، مرحبا بنتائج الاجتماع الأول لكبار المسؤولين للآلية الرباعية الذي عقد في إسلام آباد يوم ١٤ أبريل، باعتباره يمثل خطوة إيجابية نحو تفعيل أطر التنسيق للآلية الرباعية ويعزز التعاون بين الدول الأربع.

وقد تبادل الوزراء التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة للحرب على الاقتصاد العالمى، حيث دار نقاش بين الوزراء حول سبل احتواء التداعيات على حركة الملاحة الدولية، وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، وأمن الطاقة وأسعار النفط، وسبل التغلب على هذه التداعيات وتأثيرها على الاقتصاد العالمى.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة بذل الجهود لانجاح مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، بما يسهم في خفض التصعيد واستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للمنطقة.