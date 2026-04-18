الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: من عرف نفسه بالافتقار عرف ربه بالكمال

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المعرفة تبدأ بمعرفة النفس، فهي بابٌ إلى معرفة الله؛ كما قال يحيى بن معاذ: "من عرف نفسه فقد عرف ربه". فمن عرف نفسه بالافتقار، والعجز، والبداية، والانتهاء، والحدوث، عرف ربه بأضداد ذلك؛ بأنه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وأنه على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وبكل شيء محيط.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من عرف نفسه، وعرف أنه مخلوق، أدرك أن الله هو الخالق سبحانه وتعالى، جل شأنه، وعز في علاه. ومن عرف نفسه، دخل نور الله إلى قلبه، ومن دخل نور الله قلبه خرج الشيطان منه، ومن كان كذلك كان مأمونًا على البشر، مأمونًا على نفسه، مأمونًا على هذا الكون الذي خلقنا الله فيه خلفاء. فلا يستطيع -وهو يعلم أنه سوف يعود إليه سبحانه- أن يفسد، ولو أفسد لم يتمادَ في الفساد؛ بل يضيق صدره، ولا ينطلق لسانه، ويريد أن يتوب، وأن يرجع إلى الله، وأن يستغفر عما قدمت يداه.

أما إذا عَمِيَ القلب عن الله سبحانه وتعالى، بأن حجب الإنسان عن نفسه أمر الغيب، وصدَّق بعالم الشهادة وحده: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجاثية: 24]، فإنه يصير مُدمِّرًا لا مُعمِّرًا، وكافرًا لا عابدًا، ونجسًا لا زكيًّا.

فالإيمان بالغيب والشهادة يولِّد التوكل على الله، والإيمان بالغيب والشهادة منهج حياة، وأداة تفسير، ومدخل سلوك.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

للحماية من الأمراض .. إليك أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

عشبة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وضعف الذاكرة

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

