أول ذي القعدة 2026 غدا.. هل فاتك صيام الستة البيض من شوال؟

يوافق غدًا الأحد أول ذي القعدة 2026 م وهو ما يعني أنه صار على الأبواب ، وحيث إننا نودع اليوم شهر شوال، الذي مر سريعًا كعادة الأزمنة المباركة، فهذا يطرح السؤال عن صيام الستة البيض وهل فاتك فضلها، فها هو انقضى رمضان شهر الخير والبركات، ولحق به شوال، الذي فيه بعضًا من نفحات رمضان وهي صيام الستة البيض ، بما يطرح السؤال عما ضاع على أعتاب أول ذي القعدة 2026 من آخر النفحات الرمضانية المتبقية والمتمثلة في صيام الستة البيض ، فهل فاتتك أم لاتزال الفرصة متاحة لاغتنامها حتى بعد شروق شمس أول أيام ذي القعدة 2026 غدًا؟.

أول ذي القعدة 2026 غدا

حددت دارَ الإفتاءِ المصرية ، أول ذي القعدة 2026 بأنه غدًا بعدما استطلعَت هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروبِ شمسِ يوِم أمس الجمعة التاسعِ والعشرين من شهرِ شوالٍ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا ، الموافق السابع عشر من شهرِ إبريل للعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعيِة الصحيحِة عدمُ ثبوتِ رؤيةِ هلالِ شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ السبت الموافق العشرين من شهر مايو لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا هو المتمّمُ لشهِر شوالٍ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم غد الأحد الموافق التاسع عشر من شهر إبريل هو أول أيام ذي القعدة 2026 لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا.

الستة البيض

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يُستحب صيام الستة البيض من شوال متتابعة في أول شوال بعد يوم العيد، فلا يجوز صوم يوم العيد.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « الستة البيض من شوال هل فاتك صيامها؟»، أن صيام الستة أيام البيض في شوال هو شكل من أشكال المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، فإن فرَّقها أو أخَّرها جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة؛ لعموم الحديث وإطلاقه.

ودللت على فضل صيام الستة أيام البيض بما روي عن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم في "صحيحه" فيسن للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، تحصيلًا لهذا الأجر العظيم.

صيام الستة البيض في ذي القعدة

ورد أنه يجوز صيام الست البيض في شهر ذي القعدة، حيث إن من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ يستحب له قضاء ما فاته أوَّلا، ثم يصوم ما شاء من النوافل ومنها الست البيض، أي ستة أيام من شهر شوال.

وكره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من تعدَّى بفطره – أيْ: أفطر بلا عذر- فيلزمه القضاء فورًا.

وورد أنه يجوز لمن أفطر رمضان كله لعذر؛ قضاه في شوال وأتبعه بصيام ستة أيام من ذي القعدة؛ لأنه يُستَحَبُّ قضاء الصوم الراتب، أو عملًا بقولِ مَنْ قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخَّرها عن شوال؛ وذلك تحصيلًا لثواب صيام السَّنَة.

متى نية صيام الستة أيام البيض في ذي القعدة

و أفاد الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل -التطوع- بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافى مع الصيام مثل الأكل والشرب.

و أشار إلى أنه إذا توفر الشرطين السابقين فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى، مستدلا بما روي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ»....».

و نبه مدير الأبحاث الشرعية، على أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان.