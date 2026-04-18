جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

تعاني الفنانة سهير زكي من تدهور في حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، حيث أصيبت بجفاف شديد ومشكلات في الرئة أدت إلى صعوبة في التنفس، ما استدعى نقل سهير زكي إلى العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لما أفادت به تقارير صحفية.

وتُعد أمراض الجهاز التنفسي من أبرز العوامل المؤثرة على صحة الرئتين، وتشمل عدوى فيروسية وبكتيرية مثل الفيروس المخلوي التنفسي، إلى جانب الحساسية والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة، فضلًا عن أمراض مزمنة مثل الربو.

وتختلف أعراض مرض سهير زكي ما بين ضيق التنفس والسعال وآلام الصدر، ما يتطلب متابعة طبية دقيقة لتحديد الحالة وطرق العلاج المناسبة.

