عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية حيث أقدمت عروس على إنهاء حياتها شنقًا داخل شقتها بعد مرور 15 يومًا فقط على زواجها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية،بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان عروس أنهت حياتها شنقاً تدعي : صفاء .ع. ص.س. داخل مسكنها بعد عودة زوجها من صلاة الجمعة تفاجأ بالواقعة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين قيامها بإنهاء حياتها شنقًا في مروحة سقف المنزل الكائن بمحافظة الإسماعيلية.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت عملها لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.

فيما تم تحرير محضر بالحادث حمل رقم 700 إداري وتكثف الجهات المختصة جهودها لمعرفة أسباب الواقعة كما تباشر جهات التحقيق للاستماع إلى أقوال أسرة المتوفاة والمحيطين بها، للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه