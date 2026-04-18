جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

شهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب أخرس على قتل آخر، في ظروف غامضة، قبل أن يعتدي على والد المجني عليه محدثًا به إصابات بالغة الخطورة.



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة مركز أوسيم، وسقوط شاب قتيلًا، إلى جانب إصابة والده بإصابات خطيرة، جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم شاب يعاني من إعاقة في النطق، حيث نشبت مشادة بينه وبين المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة عنيفة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه مستخدمًا أداة حادة، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته. وعقب ذلك، تدخل والد المجني عليه لمحاولة إنقاذ نجله، إلا أن المتهم لم يتردد في الاعتداء عليه أيضًا، مسببًا له إصابات خطيرة.



وتمكنت قوة من مباحث الجيزة من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تم التحفظ على أداة الجريمة.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على الدوافع الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة، خاصة مع غموض أسبابها حتى الآن، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات.