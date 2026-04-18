تمت بنجاح.. قائد الجيش الباكستاني ينهي زيارته إلى إيران

أنهى قائد الجيش الباكستاني، عاصف منير، زيارة رسمية إلى إيران استمرت ثلاثة أيام، في إطار تحركات دبلوماسية وعسكرية تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي في ظل تصاعد التوترات في أكثر من ساحة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأعلن الجيش الباكستاني، أن الزيارة ركزت على بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، مع التشديد على أهمية الحوار وخفض التصعيد لتفادي مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وجاءت الزيارة في وقت يشهد فيه الإقليم حالة من التوترات المتشابكة، سواء على صعيد الملاحة البحرية في الخليج أو التطورات الأمنية على الحدود الإقليمية، ما دفع باكستان إلى تكثيف اتصالاتها مع القوى الإقليمية الفاعلة، في محاولة للحفاظ على توازن دقيق في سياستها الخارجية، خاصة مع كل من طهران والدول المجاورة.

تجنب التصعيد

وخلال اللقاءات التي أجراها عاصف منير مع مسؤولين عسكريين وسياسيين في طهران، تم التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد العسكري واعتماد الحلول السياسية والدبلوماسية كخيار أساسي لإدارة الخلافات.

كما ناقش الجانبان ملفات الأمن الحدودي، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، إضافة إلى التعاون في مجالات الاستقرار الإقليمي.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، حيث تسعى باكستان إلى لعب دور الوسيط أو على الأقل الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، بما يضمن عدم انتقال أي صراع إقليمي إلى حدودها المباشرة، خصوصًا في ظل حساسيات الوضع الأمني في محيطها الجغرافي.

خفض التصعيد

كما تعكس الزيارة حرص الجانبين على استمرار قنوات التواصل المفتوحة بين المؤسستين العسكريتين في البلدين، باعتبارها إحدى أدوات إدارة الأزمات في منطقة تتسم بتعقيدات سياسية وأمنية متزايدة. ويأتي ذلك بالتوازي مع دعوات إقليمية ودولية متكررة لتخفيف حدة التوتر وتجنب الانزلاق نحو مواجهات أوسع قد تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها الاقتصادي.

وفي المجمل، يمكن قراءة زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران باعتبارها خطوة ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى احتواء التوترات، وتعزيز مفهوم الأمن الجماعي القائم على الحوار بدل المواجهة، في وقت تبدو فيه المنطقة في حاجة متزايدة إلى مسارات تهدئة مستدامة.