النجاح محتاج صبر.. هشام نصر يكشف كواليس التخطيط وأزمات الزمالك

تحدث هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن كواليس العمل داخل النادي، مؤكدًا أن الوصول للنجاحات الحالية لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تخطيط ورؤية واضحة.

وأوضح هشام نصر أنه يؤمن بأهمية وضع استراتيجية طويلة المدى، مشيرًا إلى أن التوفيق يأتي في النهاية بعد بذل مجهود كبير، مؤكدًا أن تحقيق البطولات يحتاج وقتًا وصبرًا.

وأضاف أن الزمالك يعاني من بعض التحديات في الإمكانيات، وهو ما يجعل تحقيق الأهداف يستغرق وقتًا أطول، لكنه شدد على ضرورة الاستمرار في البناء الصحيح.

وأشاد بالحالة داخل الفريق، خاصة الانسجام بين اللاعبين، مؤكدًا أن “أوضة اللبس” تُعد من أهم عوامل النجاح والاستقرار حاليًا.

وأشار إلى أن الأخطاء أمر طبيعي في أي إدارة، لكن الأهم هو الإخلاص والعمل بروح الفريق، وهو ما يراه متوفرًا داخل الزمالك في الفترة الحالية.

كما عبّر عن تفاؤله الدائم بقدرة النادي على المنافسة على جميع البطولات، رغم الصعوبات، مؤكدًا أن الإصرار وإنكار الذات هما الطريق لتحقيق النجاحات