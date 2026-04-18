نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعظيم سلام.. سيف زاهر يشيد بجمهور الزمالك في استاد القاهرة

أشاد الإعلامي سيف زاهر بالمشهد الذي قدمه جمهور نادي الزمالك في استاد القاهرة، مؤكدًا أنه كان لوحة استثنائية تستحق التقدير.

وقال سيف زاهر، عبر قناة أون سبورت، إن الجماهير قدمت صورة حضارية مميزة، مشيرًا إلى أن “الدخلة” والتنظيم والحضور الكبير عكست عزيمة وإصرار النادي رغم الظروف الصعبة.

وأضاف أن ما حدث في المدرجات سيظل عالقًا في الأذهان لسنوات طويلة، مؤكدًا أن جمهور الزمالك دائمًا ما يقف خلف فريقه في الأوقات الصعبة قبل السعيدة، وهو ما ظهر بوضوح في هذا المشهد الذي وصفه بـ”العظيم”.

الزمالك وشباب بلوزداد 

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 في الجزائر، وفي لقاء الإياب انتهى اللقاء في القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحسم الزمالك البطاقة الأولي للمباراة النهائية.

وشهدت سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين إحداهما في الدقيقة 26 سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.

تشكيل الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ناصر منسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

ترشيحاتنا

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

الجندي: الأسرة اليوم في مفترق طرق تاريخي بين الثبات على الهُويَّة أو الذوبان في تيَّارات لا ترحم

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

اقتراح للطلاق الآمن

لحماية الأطفال.. آمال إبراهيم تقترح: إلزام الزوجين قبل الطلاق بتوقيع عقد بحقوق الأبناء

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد