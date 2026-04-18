شيكابالا يوزع مياه وحازم إمام يرقص.. لقطات إنسانية لنجوم الزمالك بالمدرجات

سلّط الإعلامي سيف زاهر الضوء على عدد من اللقطات الإنسانية التي شهدها استاد القاهرة خلال تواجد جمهور الزمالك، مؤكدًا أن المشهد لم يكن عاديًا.

وأوضح أن قائد الفريق محمود عبد الرازق “شيكابالا” ظهر وهو يوزع المياه على جماهير المنافس، في لقطة لاقت إشادة واسعة، كما شارك حازم إمام الجماهير الاحتفال والرقص في المدرجات.

وأشار إلى تواجد عدد كبير من رموز النادي، مثل ميدو الذي حضر رغم ظروفه الصعبة، مؤكدًا دعمه الكامل للفريق، إلى جانب حضور شخصيات بارزة وأجيال مختلفة من جماهير الزمالك، ما يعكس حالة الترابط داخل النادي

الزمالك وشباب بلوزداد

نجح فريق الزمالك في التأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1-0 بمجموع اللقاءين، في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك لقاء الذهاب بالفوز بنتيجة 1-0 في الجزائر، وفي لقاء الإياب انتهى اللقاء في القاهرة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحسم الزمالك البطاقة الأولي للمباراة النهائية.

وشهدت سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى، سوى في كرتين إحداهما في الدقيقة 26 سجل عدي الدباغ هدفا لنادي الزمالك ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل بعد العودة للـ VAR، وفي الدقيقة 45 هدد الفريق الجزائري مرمى المهدي سليمان وكاد أن يحرز هدف التقدم.

تشكيل الزمالك

أعلن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، ناصر منسي.